Super den v Hangáru 1 - den otevřených dveří vol. 2

Walks on Air a Helicopter Plzeň vás zvou na Super den v Hangáru 1 na letišti Plzeň – Líně. V soboru 10. září od 10 do 15 hodin otvíráme fanouškům létání a široké veřejnosti dveře našeho hangáru a zveme vás k prohlídce našich letadel a zázemí pilotních škol. Můžete se těšit na výstavu letounů, které si budete moct zblízka prohlédnout, vyfotit se v nich, dozvědět se něco o jejich historii a s některými se i proletět. Těšit se můžete například na bojovou stíhačku Albatros, čtyřmístný vrtulník Robinson R44 Raven II nebo historické válečné letadlo Max Holste Broussard, se kterým vás vezme do oblak legenda českého letectví – kapitán Vladimír Peroutka. Akce je zdarma a je vhodná i pro rodiny s dětmi, které se mohou zabavit na našem dětském hřišti. Najdete nás v hangáru č. 1, vjezd bránou přes Červený Újezd a poté po ukazatelích Aviatický Klub.