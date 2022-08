Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na slavnostní zahájení výstavy Tajemství úrody, které se koná 7. 9. 2022 od 17 hodin v refektáři muzea. V kulturním programu vystoupí skupina Kozel z Kozojed. Výstava potrvá do 5. 11. 2022. Sklizeň úrody bývá často spojována s časem žní, také s obdobím tvrdé práce, ale i s časem obřadů a oslav (nejen dožínek). Hospodáři se v minulosti, podobně jako dnes, snažili nejrychleji obilí sklidit, aby nezmoklo, bylo co nejdříve odvezeno do stodoly k výmlatu. V lidové kultuře rezonoval chléb jako boží dar. Konec léta a podzimní čas je tradičně věnován sklizni i dalších plodin. Jejich skladba bývala v minulosti velice pestrá a pro selský statek představovala celoroční obživu. Hlavní osu výstavy připomenou stroje, pomůcky i jednoduché nářadí, které ke sklizni sloužily. Fotografie a další obrazová dokumentace odkazují k vybranému tématu v dávné i nedávné minulosti.