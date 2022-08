Mäkkelä (FIN) a Pavel Cingl (CZ)

Martti Mäkkelä je živočišný hudebník, původem z Finska, v současné době žijící v Německu. Doma se ovšem moc nezdrží, protože jeho kalendář bývá nabitý obvykle na mnoho měsíců dopředu. Své příběhy podbarvuje podmanivou hrou na kytaru a nebo se obklopuje nejrůznějšími sestavami spoluhráčů, od kontrabasistky až po třeba desetičlenný orchestr. Od té doby co téměř permanentně se svými nástroji jezdí křížem krážem po světě, vydobyl si pověst jednoho z nejvzrušivějších a nejoriginálnějších evropských písničkářů. Spolupracoval s mnoha zajímavými hudebníky jako Uusikuu (FIN /UK, folk, tango), Geoff Berner (CAN, klezmer), Grae J. Wall (UK; trash-folk), Clark Nova (Berlin, low-fi-blues), Church Of The Blue Nun (NL / GER), Desert Planet (FIN, britpop). V roce 2018 vyšlo jeho zatím poslední album Homeland, které bylo nadšeně přijato jak fanoušky, tak i hudebními kritiky. Pavel Cingl je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka. Věnuje se jak klasické hudbě, tak i hudbě jazzové. Spolupracuje s významnými jazzovými a popovými interprety české hudební scény (Ivan Hlas, Anna K, Michal Pavlíček, Phil Shoenfelt, Mark Steiner, Lorraine Leckie a další) a má na kontě více než třicet nahraných alb s různými interprety. V oblasti vážné hudby spolupracuje již několik let s UN Symphony Orchestra v New Yorku. Vyučuje jak klasickou hudbu a jazzovou improvizaci, tak i základy práce s ozvučením nástroje a zvukové efekty.