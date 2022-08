UnderFolk – Poitín & Isara

UnderFolk v Plzni – keltská pařba v parku U zvonu

Od začátku jsme chtěli, aby byla scéna UnderFolk putovní. A v naší milované Plzni pořádají open air akce s volným vstupem často. Dohodli jsme se tedy se Západočeskou galerií a barem Pivotečka, hlavními organizátory Kulturního léta v Plzni, a další díl UnderFolku proběhne v pátek 2. září od 19:00 v parku U zvonu. Těší se na vás kapely Isara a Poitín. A to je záruka, že si přijdou na své příznivci irské, skotské a vůbec britské ostrovní muziky.

Představovat plzeňskému publiku kapelu Poitín je, myslím, zbytečné. Tuhle energií sršící bandu v čele s jejím frontmanem a hráčem na bodhrán Jeremy Kingem je těžké přehlédnout. Za chvíli zjistíte, že tancujete a zpíváte si s nimi, i když ani jedno třeba vůbec neumíte. Jejich nasazení, souhra i hráčské schopnosti z nich dělají žádanou kapelu nejen pro každý festival tradiční ostrovní muziky.

Mohlo by se zdát, že Isara hraje úplně odlišnou muziku než Poitín, ale opak je pravdou. Její členové mají, co se týká muziky, v oblibě prolínání jejích stylů. Můžete si tak s nimi užít skotské a irské balady a instrumentálky s bicí soupravou, klávesami a elektrickou kytarou a českými texty. Ovšem co se týká nasazení a energie při hraní, jsou na tom s Poitínem dost podobně.

První zářijový UnderFolk se koná v Plzni v parku U zvonu v pátek 2. září od 19:00. Vstupné je dobrovolné.

Partnerem projektu UnderFolk je Nadace Život umělce a Svaz autorů a interpretů, z. s.

Těšíme se na vás.