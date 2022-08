DIVADLO pro děti (festival Dej více Plzni) 06/09 / 15:30 / Nádvoří Plzeňského Prazdroje Divadlo Spejbla a Hurvínka – Hurvínek a nezvaný host Festival Dej více Plzni přiváží do Plzně hned tři lahůdky, ta první zve šestého září děti i dospělé na představení Divadla Spejbla a Hurvínka: Hurvínek a nezvaný host. Jak název napovídá u Spejblů jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. Člunozobec má opravdu nezvyklé potřeby a rituály a není možné s ním společný prostor sdílet. Navíc všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký, anebo je to naopak?

Představení je vhodné pro děti od 4 let, délka je 45 minut. Vstupenky v ceně 250 Kč jsou v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz a www.ticketportal.cz