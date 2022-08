... bude zastřelen s celou svojí rodinou

Malá výstava připomínající 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a události, které následovaly. V této souvislosti budou vzpomenuty osobnosti rokycanského okresu, které se pak významně zapojily do odbojového hnutí. Nelze tak nezmínit například parašutistu-radiotelegrafistu Jiřího Potůčka (krycím jménem Aloise Tolara) z Vranova, který byl ve Velké Británii přidělen do tříčlenné paradesantní skupiny Silver A. Po výsadku do protektorátu spolupracoval se skupinami Silver B a Anthropoid.

Mimo jiné bude připomenut i Václav Stehlík z Rokycan, který v letech 1941-42 pomáhal parašutistům z britských výsadků, za což byla v květnu 1942 na lobezské střelnici celá jeho rodina popravena.

