vinyl muzeum

Prožijte s námi fantastický hudební večer v aranžmá slepého indiána Míry Cipry - to nejlepší z let 60. a 70. minulého století (to letí, to letí) hardrock, bluesrock, progressiverock, pivo, občerstvení, posezení s přáteli na krásné letní zahradě Hostince pod kopcem v Plzni - Božkově. Srdečně zve majitel hostince, slepý indián a ďábelský zvukový mistr.