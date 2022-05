Zažij Diakonii Západ

Chcete zažít, jaké to je pracovat například s lidmi s mentálním postižením a vyzkoušet si na vlastní kůži speciální místnost snoezelen, která pohladí všechny vaše smysly? Nebo si chcete "osahat" péči o seniora a nechat si poradit, jak mu efektivně pomoci s pohybem na vozíku? Zajímat vás ale může i to, jak zlepšit komunikaci se svým partnerem nebo jak se naučit přemýšlet bez předsudků o lidech kolem nás. To vše a mnohem více vás čeká v DEPO2015. Korzovat můžete mezi čtyřmi stanovišti v rytmu electroswingu DJje Papa Django od 15 do 18 hodin.