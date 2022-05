Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň je především soutěžní přehlídkou toho nejlepšího, co se na českých a slovenských profesionálních scénách urodilo. Divákům ale nabízí i zahraniční lahůdky, letos mimo jiné unikátní fokus na japonské loutkářství nebo špičkové soubory ze Španělska, Polska a Belgie. Speciální program připomene 130. výročí narození zakladatele moderního loutkového divadla Josefa Skupy a 110. let od narození velmistra českého loutkářství Jiřího Trnky. Festival bude hostit i zasedání Exekutivy UNIMA, na které se sjede přes 20 loutkářských hvězd a odborníků z celého světa. 34. Skupova Plzeň se uskuteční od 4. do 12. června 2022 a jejím centrem bude pořádající Divadlo ALFA.