Rusalka / 12.8.2022 / Stod

Rusalka / 12.8.2022 / Letní kino Stod / 19:30

V příjemném prostředí amfiteátru města Stod můžete zažít krásný a romantický večer s jednou z nejslavnějších a nejoblíbenějších oper v exkluzivním provedení předních českých pěvců, pojatou jako komorní drama lásky a zrady na pozadí dvou světů - přírody a světa lidí. Toto nastudování Dvořákovy opery v originálním doprovodu klavíru a harfy si klade za cíl zdůraznit mimořádné libreto Jaroslava Kvapila. Věříme, že v tomto neobvyklém uvedení si najdete i ty nejjemnější nuance geniálního díla.

Libreto: Jaroslav Kvapil

Režie: Jaromír Brych

Choreografie: Jiří Horák

Kostýmy, masky: Lukáš Bartoň

ÚČINKUJÍ

Rusalka: Tereza Mátlová je jednou z předních českých sopranistek, vyhledávanou především pro její široký repertoárový záběr, sahající přes muzikál, operetu až po mimořádně exponované operní role.



Princ: Peter Berger

Slovenský tenorista patří k pilířům Národního divadla v Praze a Brně, často hostujícím ve významných evropských a světových operních domech.



Vodník: Daniel Hůlka

Jméno Daniela Hůlky není třeba českému publiku představovat. Nesmazatelně se zapsal do historie českého muzikálu a s rolí Vodníka se vrací ke svým operním kořenům.



Ježibaba, Cizí kněžna: Ester Pavlů je představitelkou nastupující pěvecké generace, nedávno objevenou pražským Národním divadlem, ve kterém debutovala v titulní roli opery Carmen.



Hajný, Lovec: Vladimír Chmelo

Barytonista, který je pěveckým poradcem všech účinkujících sólistů, má za sebou dlouholetou mezinárodní kariéru vrcholící v Metropolitní opeře v New Yorku, ve které ztvárnil mimo jiné i postavu Hajného v opeře Rusalka, uváděnou přímým přenosem do kin celého světa.



Ahmad Hedar

Český klavírista syrsko-libanonského původu se krátce po absolutoriu HAMU stal jedním z nejvyhledávanějších pianistů zejména pro jeho mimořádnou muzikalitu a pěvecké vzdělání, které mu umožňuje dokonalou souhru se sólisty.



Markéta Doubravská

Významná česká harfenistka, působící v orchestru liberecké opery, je čerstvou držitelkou “Liberecké Thálie”. Má na svém kontě nespočet koncertních vystoupení a založila také harfové oddělení v ZUŠ Liberec.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Představení se koná v prostorách Letního kina Stod, jež se nachází na adrese Hradecká 613, 333 01 Stod.

Parkování je možné na štěrkové ploše u řeky (ul. Luční) / u hřiště nebo v ulici Hradecká, případně u vlakového nádraží (u DDM). Všechna přilehlá parkoviště jsou kousek, pěšky cca 5 minut od místa konání. Všem doporučujeme včasný příjezd, abyste nezmeškali začátek představení, které začíná v 19:30 (areál bude otevřen od 18:30). Délka představení odpovídá 2,5 hodinám včetně půlhodinové přestávky. Akce pod širým nebem se koná za každého počasí.

V místě konání pro vás máme nachystané prodejní stánky s občerstvením, nápoji a dobrým vínem.

DOPORUČUJEME

– včasný příjezd

– teplé oblečení (i když přes den může být teplo, v noci se ochladí)

– pláštěnku (deštníky nejsou z hlediska bezpečnosti povoleny)

GARANTUJEME

– V případě zrušení představení z důvodů nařízení vlády bude vstupné vráceno!

– V případě zrušení určitých míst z důvodu dodržení nařízených kapacit bude vstupné vráceno!

– Vždy se budeme řídit platnými vládními či hygienickými nařízeními.

Produkce: S PROMOTION s.r.o. a KVArt production s.r.o.

VSTUPENKY

Vstupenky je možné zakoupit v několika kategoriích:

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ: 890 Kč

VSTUPENKY 2. KATEGORIE: 690 Kč

VSTUPENKY 3. KATEGORIE: 590 Kč

VSTUPENKY 4. KATEGORIE: 490 Kč

ZTP, TP A ZTP/P: 299 Kč

V případě zájmu o větší počet vstupenek nebo o vstupenky na fakturu nás kontaktujte na e-mailové adrese radek_priputen@spromotion.cz.

ZTP, TP A ZTP/P

– Slevu pro držitele těchto průkazů poskytujeme na předem určená místa za jednotnou cenu 299 Kč. Na každé představení je vyhrazeno od 6 do 10 takových míst (většinou fialovou barvou).

– Pokud vstupenky "ZTP" za 299 Kč při výběru míst nevidíte, jsou vyprodány a slevu ZTP již není možné uplatnit. V případě vašeho zájmu o představení si můžete zakoupit vstupenky v plné výši.

– Držitel průkazu ZTP, TP a ZTP/P je povinen si s sebou na představení přinést svůj průkaz pro kontrolu, že jsou místo a sleva užívány správně. V opačném případě bude ze strany pořadatele nárokován doplatek ceny nebo neumožnění setrvat na představení.

KDE DÁLE HRAJEME

Rusalka / 27.5.2022 / Frýdek-Místek

Rusalka / 10.6.2022 / Kroměříž

Rusalka / 31.7.2022 / Lednice

Rusalka / 5.8.2022 / Třeboň