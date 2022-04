Pekelný ostrov 2022

Po dlouhých dvou letech otevře znovu své brány jeden z největších rockových festivalů Pekelný ostrov. Návštěvníci se mohou těšit na přední kapely české hudební scény a zahraničního hosta z Německa, kapelu U.D.O.. Novinkou na letošním ročníku bude V.I.P. kemp představující mnohé výhody. I tento rok se mohou návštěvníci těšit na oblíbený bezhotovostní systém placení, keramické wc, sprchy, pláž a mnoho mnoho dalšího…. Tradičně bude Pekelný ostrov začínat ve čtvrtek, kdy proběhne Warm-up párty.

Návštěvníci si díky včasnému příjezdu zajistí dobrá místa na parkovišti i ve stanovém městečku, mohou si své vstupenky vyměnit za ID pásky s čipem, sloužící pro bezhotovostní platbu na celém festivalu a především si užijí první tři kapely pekelného line-upu. Warm-up párty je pro všechny příchozí zdarma, uskuteční se jako vždy v prostoru před areálem festivalu. V pátek a v sobotu to vypukne v plné parádě. Na dvou střídajících se pódiích vystoupí umělci jako již zmíněný U.D.O., dále pak Tři sestry, Dymytry, Harlej, Škwor, Rybičky 48, Vypsaná Fixa, Olympic, Walda Gang, Jaroslav Uhlíř, Poletíme?, jeden prozatím tajný host a mnoho dalších. Každoročně se snaží festival zajistit nejlepší komfort a servis. V minulých letech byla vybudována mimo jiné V.I.P. zóna, která svoji oblíbenost dokazuje každoročním vyprodáním. Dále je pro návštěvníky k dispozici např. chill-out zóna na pláži u splavu, úschovna, stanice pro dobíjení mobilních telefonů, keramické wc a nebo nově vybudovaný V.I.P. kemp. Velkou výhodou V.I.P. kempu bude oplocený areál, nonstop recepce, úschovna na recepci, sprchy zdarma, splachovací wc zdarma nebo dobíjení mobilních telefonů taktéž zdarma. Lze se ubytovat ve vlastním stanu nebo využít luxusní variantu Chill Village s již postavenými stany pro 5 lidí. Pekelný ostrov je z 90 % vyprodán. Nyní je ještě možné zakoupit vstupenky za 1290,-Kč, k dostání jsou také slevové vstupenky např. pro dárce krve, děti do 150cm nebo armádu ČR. To vše na www.vstupenkovna.cz nebo v obvyklých kamenných předprodejích. Na místě už budou k dostání pouze vstupenky pro děti a ZTP. V platnosti rovněž zůstávají všechny vstupenky zakoupené na neuskutečněný Pekelný ostrov 2020 a 2021.

„Děkujeme všem za přízeň a těšíme se, až se ve zdraví sejdeme na Pekelňáku v Holýšově!“