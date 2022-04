Dobré jídlo světa street food festival Chotěšov

Setkání příznivců top street foodové gastronomie, tentokrát na 1. máje v krásném prostředí kláštera Chotěšov. Chutě celého světa, piva z malých pivovarů, vína z moravských vinic, na místě míchané koktejly, domácí limonády, špičkové dezerty. Lahodné jídlo, svěží pití, jedinečná atmosféra, přijďte za námi ! Doprovodný program hlavní pódium: 10:15 Milan Samko /Soul-rock, covers/ 12:45 Hillbillies /Jižanský rock, Country/ 15:00 Soutěž v pojídání chilli/Ohnivák/ 16:00 Medy gang /Hard rock/

Klášterní zahrada: 14:00 Pohádka Drak mrak Workshopy, přehlídka obřích loutek, Dyzajn zóna Vstupné: na místě základní Kč 180 snižené Kč 130 ZTP, senioři, děti od 15 let v předprodeji Kč 150/100 Děti do 6 let vstup zdarma