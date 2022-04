O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE VIDĚT!!! Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem a otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště na Vás bude zářit to, čemu se říká opravdový kumšt.

Simona Stašová se o této roli sama vyjádřila: "Tahle hra je právě o tom, co toužím říct teď, v tuto chvílí". Simona Stašová nám Shirley Valentine nehraje. Ona jí je! Nemá nejmenší problém přesvědčit diváky, že je upracovanou a unavenou čtyřicítkou, která je v duchu stále ještě tou mladou dívkou plnou snů a nadějí, které jednoho dne prostě začne uskutečňovat.

