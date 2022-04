Benefice pro Ukrajinu - Kapely z Česka a Německa pomáhají v plzeňské Papírně 9.4.

V sobotu 9.4. se v plzeňské Papírně uskuteční speciální Benefice pro Ukrajinu pořádané spolkem CONEXIS z.s. Na této charitativní akci vystoupí celkem 6 kapel z alternativní hudební scény a polovina z kapel přijede až z Německa! Celá benefice začne v 17:00 a vybrané vstupné půjde celé na konto Paměti národa zřízené pro pomoc Ukrajině. 30. března, Plzeň – Pořadatelům z CONEXIS z.s., kteří v časech míru pořádají oblíbený Pilsen Busking Fest není jedno, co se na Ukrajině děje. Proto se rozhodli pomoct tím, co umí nejlépe a 9.4. uspořádají Benefici pro Ukrajinu v plzeňském kulturním centru Papírna. Ještě před měsícem plánovali společně se spřátelenou skupinou pořadatelů nazývajících se Místní Borci jarní edici Místního Fesťáku, který by se díky zájmu 3 kapel z Německa zahrát si v Plzni nesl v česko-německých barvách. Do toho jim však Putin hodil hodně jemně řečeno „vidle“, celou akci „museli“ obléci do barev modro-žlutých a svojí troškou tak přispět k podpoře napadené Ukrajiny. „Kromě kapel, které se vzdají části svých honorářů by akce v takovém rozsahu nemohla proběhnout bez finanční podpory z Česko-německého fondu budoucnosti a města Plzně, kterým tímto moc děkujeme,“ dodal zástupce pořadatelů Jan Šinko z CONEXIS z.s. Vybrané peníze ze vstupného budou odeslány na konto Paměti národa zřízené pro pomoc Ukrajině a pořadatelé doufají, že podobnou akci už nikdy nebudou muset pořádat. Na akci zahrají indie post hardcorový Oakhands, stoner pekelníci s novou deskou Acid Row, psychedeličtí Space Shuttle, emo hardcorový Autumn Kids a dvojka žánrově těžce zařaditelných a více či méně nových kapel Hubnutí řízené počítačem a Všetuly&Sfinx. Kdy: 9.4.2022 od 17:00 Kde: Papírna, Plzeň – multipatro Vstupné: Od 150,- do nekonečna (doporučené 300,-) Všichni Ukrajinští občané mají samozřejmě vstupné zdarma! Program: 17:00 - Všetuly&Sfinx 18:00 - Hubnutí řízené počítačem 19:30 - Autumn Kids (de) 20:30 - Space Shuttle (de) 22:00 - Acid Row 23:30 - Oakhands (de) Pořádají Místní Borci & CONEXIS z.s. Odkaz na událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/1611800575860539