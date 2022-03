AIMTEC Open Race je sportovní akce určená pro širokou veřejnost v jakémkoli věku. Vyrazit můžeš na kole od sv. Jiří v Plzni. Čeká na tebe: CYKLOMARATON Plzeň – Radeč – Plzeň (trasa 37 nebo 65 km), Rodinný DECATHLON aneb Desetiboj trochu jinak, nebo dětské závody a bohatý doprovodný program nejen pro děti. Přijeď si do Plzně pro horské kolo jakožto hlavní cenu losované tomboly! Letos tě v tradičním termínu 14.5.2022 opět zavedeme do Přírodního parku Horní Berounka a Přírodního parku Radeč. Nejvyšším bodem závodu je kopec Brno (718 m.n.m.), který je zároveň druhým nejvyšším místem Křivoklátské vrchoviny. CYKLOMARATON Plzeň – Radeč – Plzeň Z Plzně vyrazíme údolím Berounky až do míst, kde se do ní vlévá řeka Klabava a dále podél Korečnického potoka budeme stoupat na hlavní hřeben Radče, na kterém se nachází nejvyšší kóta závodu (vrchol Brno). Pořád v terénu po lesních cestách a pěšinách, korytem potoka s několika brody, žádná silnice a kolem tebe příroda, kterou bys nerozpoznal od té šumavské. První půlka okruhu prověří tvé fyzické síly, času na odpočinek moc nebude. V závěrečném stoupání si hrábneš na dno, ale výhled do krajiny a následné sjezdy tě vrátí zpět do hry. Z vrcholu Brna pak trasa převážně klesá a přes Březinu a Osek dojedeme do oblasti Kokotských rybníků. Okolo Čertova kamene sjedeme do údolí řeky Klabavy. Zpět do Plzně se vrátíme přes Novou Huť a Přírodní rezervaci Zábělá. Ti z vás, co si netroufnou pokořit nejvyšší bod závodu, mají možnost u ústí Korečnického potoka stoupat přímo na Kokotsko (501 m.n.m.), kde se obě trasy setkají. Vybrat si tedy můžeme ze dvou tras v délce 37 a 65 km.

Pro děti budou připraveny DĚTSKÉ ZÁVODY na nenáročném okruhu v délkách od 1 km do 3 km na louce U sv. Jiří. Startovat se může už i na odrážedle! Nemáš rád kolo, ale rád si zasoutěžíš? Pak právě pro tebe je určený zbrusu nový Rodinný Decathlon aneb Desetiboj trochu jinak. Věděl jsi, že Decathlon znamená desetiboj? Čeká ne tebe a tvou rodinu celkem deset stanovišť, kde se seznámíte s disciplínami Rodinného Decathlonu. Netradiční pojetí víceboje! Sportovně-zábavný den, do kterého se zapojí a pobaví se u něj celá rodina. Pro prvních 200 registrovaných dětí praktický dárek ZDARMA. Na louce U sv. Jiří bude připraven bohatý ZÁBAVNÝ PROGRAM jako třeba Decathlon expo zóna s možností si vyzkoušet sportovní vybavení, horolezecká stěna s výškou 8 metrů, skákací hrad a trampolína, tombola o horské kolo a další sportovní ceny, servis kol pro startující, hlídací zóna. Parkování je na louce zdarma a nebude chybět ani občerstvení a muzika. Radeč se už těší na obtisk tvýho pláště. Troufneš si na to? Klikni na www.AimtecOpenRace.cz a přihlas se ještě teď! https://www.facebook.com/AimtecOpenRace/ https://www.instagram.com/AimtecOpenRace/