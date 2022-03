Divadelní představení úspěšné detektivní komedie "Zločin v expresu 0112" v podání divadla Šťavel ze Šťáhlav.

Z vídeňského nádraží odjíždí pařížský expres číslo 0112. Do vlaku nastupují nic netušící cestující. Co vše je po cestě potká? Podaří se inspektorům z Vršovic a Scotland Yardu dopadnout zločince Leona Kočičku? A jaký bude příběh zamilovaných, to vše se dozvíte na našem představení.

Představení původně plánované na listopad 2021 se přesouvá na nový termín konání 09.04.2022. Již distribuované vstupenky zůstávají v platnosti.