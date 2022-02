Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji

Široká veřejnost se zde bude moci seznámit s tím, co to vlastně je dobrovolnictví, co přináší a kde všude pomáhá.

Během dvou dnů se zde setkají dobrovolníci, koordinátoři dobrovolníků, zástupci přijímajících i vysílajících organizací, klienti, podporovatelé, studenti, představitelé státní správy, regionální i místní samosprávy s těmi, kteří buď zatím vůbec netuší, co to vlastně dobrovolnictví je, nebo váhají, zda se zapojit – ať jsou to soukromé osoby – studenti, rodiny, senioři nebo firmy a jiné organizace, stávající i budoucí filantropové.

