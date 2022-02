Gruzie v Koroně

Z měsíce v Gruzii jsem většinu strávila v horách a obvykle jsem spala jenom pod plachtou. Samotná holka to v týhle zemi nemá úplně jednoduchý.

Jak jsem se vypořádala s opilými Gruzínci a jejich psy, kteří dokážou být stejně neodbytní jako ti chlapi? Líbilo se mi v přímořském, hlavním nebo skalním městě? Jak jsem zvládla přes 100km trek po Svanetii? Dokázala jsem vylézt na Kazbek (5054 m.n.m.)? Kudy jsem šla jinak profláknutý, 120 km trek z Kazbegi do Tušetie, že jsem několik dní nepotkala jedinýho turistu? Kolik mě to stálo a na co jsem si přišla? To vše se dozvíte na nové přednášce.

VÍCE INFORMACÍ ZDE