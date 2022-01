Inteligence zvířat

Snad díky tomu, že máme více volného času a méně sociálních kontaktů než lidé v dřívějších dobách, začali jsme se v mnohem větším počtu i míře sbližovat se zvířaty. Kontakt s nimi obohacuje naše životy, a někdy, bohužel, jsou dokonce našimi jedinými blízkými bytostmi. Protože jsme si blíže, je pro nás nejen zajímavé, ale i důležité o našich zvířecích přátelích vědět více. Chceme jim porozumět, protože nám pomáhají být šťastní a my jim to rádi vracíme.

Proto chceme vědět kdy, co a jak cítí, jak nám jsou schopna rozumět a zda opravdu rozumíme i my jim. Myslí podobně jako my nebo svět poznávají a chápou jinak? Jsou inteligentní a je to inteligence stejná nebo alespoň podobná té naší? Proč nás milují a proč v nás vzbuzují tak hluboké city? Je mnoho otázek, které blízké soužití se zvířaty vyvolává a určitě stojí za to hledat na ně odpovědi.

Použijeme některé starodávné filozofické koncepty, abychom se podívali na to, co nás se zvířaty spojuje, i na to, co nás činí odlišnými. Pokusíme se odhalit, zda naše soužití nemůže mít i hlubší význam a dopad, než je pouhá individuální náklonnost a opora, než to, že je nám s nimi dobře, a doufat, že to platí i naopak.

Stále více lidí chce „mít“ zvíře. Je však možné je vlastnit? Nebo je to jinak a musíme se maximálně starat o jejich skutečné potřeby, protože jsme za ně převzali odpovědnost podobně, jako když máme děti? Proto je důležité je poznat a porozumět jim, abychom pracovali na našem vztahu ku prospěchu všech.