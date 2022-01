Zápis do kroužků Rodinné centrum Vlnka v Plzni

Rodinné centrum Vlnka v Plzni MOTÝL, z. ú. vás zve na Zápisy do kroužků na druhé pololetí. Nabízíme řadu kroužků pro děti i dospělé. Nově otevíráme Základy gymnastiky, Aerobik. Pro nejmenší je připravena Veselá školička, Cvičení kojenců a batolat, Jóga pro děti i pro dospělé a mnoho dalšího. Tak hurá do Vlnky a do MOTÝLA.