Tublatanka 40 let na scéně Komunál, Tanja, Adys, Radiátor

Tublatanka je slovenská rocková kapela, kterou v roce 1982 založili Martin Ďurinda (kytara) a Juraj Černý (bicí). Žánrově se kapela řadí mezi rock, hard rock až heavy metalové skupiny.

Název Tublatanka vznikla z recese zkomoleninou Tublaty, zlého opičího otce Tarzana podle knihy Edgara Rice Burroughse, a dechového orchestru Moravanka. Lidový charakter jejich vystoupení byl znát zejména v prvním desetiletí jejich kariéry, a to podle kostýmů - svou příslušnost ke slovenskému národu zdůrazňovali volbou slovenských lidových krojů. Tato legendární kapela, ospaví v r. 2022 40 let působení na scéně a předtaví se Vám v areálu koupaliště v Dolanech u Klatov a to v termínu 6. 8. 2022. Start je v 16 hodin. Open door ve 14:30. Parkování bude opět zajištěno na louce naproti pneuservisu Václav Wachtl. Společně vystoupí a celý program zpestří stále oblíbenější kapely Komunál, Tanja, Adys a Radiátor.

Line up

14:30 open door

16:00 - 16:50 Radiátor

17:10 - 18:10 Adys

18:40 - 19:40 Tanja

20:10 - 21:30 Komunál

22:00 - 23:30 Tublatanka