Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021

Výstava výběru z přírůstků, které galerie do svých sbírek získala od r. 2011 včetně, navazuje na výstavu shrnující akvizice z let 2008–2011 (Hodek, Kars, Max et al., 2011). Sbírková činnost ZČG se během doby vyprofilovala, její priority definoval dokument Koncepce sbírkotvorné činnosti západočeské galerie v Plzni, p. o., 2017–2021.

Tvoří je umění 2. poloviny 20. století a současné umění, pro jehož nákup získaly v r. 2017 nestátní příspěvkové organizace podporu v akvizičním fondu MK ČR, kterou galerie každoročně využila.

Vstupní a otevírací doba

