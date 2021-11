POPs ★ Buena Vista Club / Plzeň

Ano přátelé, je to skutečně tak!!! Po dlouhé odmlce, kdy se v tomto skvělém plzeňském klubu definitivně ukončila činnost, jsme moc rádi, že to letos můžeme "otevřít" právě my s POPs. Klub jako takový zůstává pro veřejnost nadále uzavřen, ale na tento večer jsme si jej pro vás pronajali, abychom si společně mohli připomenout, jaké krásné večery jsme zde spolu zažili. Těšíme se na vás a věříme, že se zde zajisté potkáme v hojném počtu jako kdysi. Za sdílení/šíření moc děkujeme. 20:00 - OpenDoor 21:00 - Koncert POPs 23:30 - AfterParty Vstupenky na místě.