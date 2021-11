Průkopníci Poslové a Průzkumníci - Roman Brückner 2. 13. – 23. 12. 2021 Roman Brückner maluje od okamžiku, kdy chtěl nakreslit konkrétní věc a povedlo se mu to. Byl to stegosaurus, kterého viděl ve filmu Cesta do pravěku. To mu bylo 9 let. Autora fascinuje svět vědy, objevů či dobývání vesmíru. Ve svých obrazech by rád ukázal svět, ve kterém žijeme v celé jeho rozmanitosti a z různých úhlů pohledu. Doufáme, že Vás zde vystavená díla zaujmou.