Jiří Zahradník – Geometrická imprese Vernisáž: 4.11. 2021 Výstava: 5.11. – 26.11. 2021 Moje cesta k výtvarnému umění vedla trochu složitě. Přes střední technické vzdělání, pokus stát se učitelem, přes zálibu ve fotografování. To se mi stalo nakonec hlavním povoláním a zdrojem obživy. Práce pro firmy a reklamní agentury ale dost ubrala z původní svobody tvorby. Možná právě proto se ve volné tvorbě věnuji hlavně malbě. Z malování v plenéru žiju celý rok. Na výstavě uvidíte obrazy, které vznikaly v ateliéru, ale jejich menší sourozenci jsou jak oleje, tak kresby vytvořené přímo uprostřed trávy, lesa, motýlů a i mravenců… Název Geometrická imprese odkazuje jak k zachycení dojmů z obklopení přírodou, tak k plošnému geometrickému ztvárnění. To je mi (jak se sami přesvědčíte) vlastní. Nezapírám, naopak se hrdě hlásím, ke škole Václava Maliny. Jsem členem výtvarné skupiny Malinovi žáci. A abych nezapomněl: to učitelství mně nakonec doběhlo. Druhým rokem se snažím pedagogicky působit v oboru fotografie na SUPŠ Zámeček.