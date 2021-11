Hudební večer českého hráče na australské didgeridoo a jeho hostů

Výjimečné sólové předvedení možností hry na didgeridoo, jeho frekvenční rozsah a zapojení dalších rejstříkových fondů využitelných při hře na současné didgeridoo scéně snad nejosobitěji ztvárňuje český profesionální hráč Ondřej Smeykal.

Svým pojetím tak vytvořil svou vlastní kategorii. Poukazuje na bohaté kreativní možnosti tohoto nástroje.

Především díky této umělecké versatilitě byl Ondřej Smeykal označen americkou organizací Didge Project jako jeden z nejlepších neaboriginských hráčů didgeridoo na světě.

Nahrávací studio plzeňského rozhlasu má Ondřej Smeykal moc rád. Nabízí hřejivý precizní zvuk. Vybral si ho jako jedno z míst vzniku nového CD. A kam jinam vás tedy pozvat na předvánoční koncert, než přímo do tohoto studia.

Po pražském křtu to bude další zastavení s novým albem a Ondřej se moc těší na setkání s vámi a s jeho hudebními hosty, kterými budou Ivo Hucl se svou poezií a Pjér la Šé´z a jeho hudební lyrika…

Přijďte se užít zvukový ponor do hlubin imaginace.

Vstupné: 320 Kč

Předprodej na mailové adrese: info.smeykal@gmail.com