Vinná stezka aka Trojkou za vínem

Morava opět míří do Plzně, tentokrát do jejího centra. Co Vás čeká: 15 vinařů, kteří za námi přijedou z malebné Moravy představit to nejlepší ze své úrody. Okruh krásným centrem města Plzně, start bude připraven přímo na náměstí Republiky. Po zaplacení vstupného může návštěvník neomezenou konzumací ZDARMA od všech vinařů ochutnat cca 120 vzorků kvalitních vín. Každý platící návštěvník obdrží degustační skleničku, brožurku se seznamem vinařství a propisku. Na startu bude označen speciální reflexní páskou. Akce je určená pro osoby starší 18 let