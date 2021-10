Vlastivědná procházka do Ondřejova a jeho okolí

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve 23. října 2021 od 13 hodin na vlastivědnou procházku do Ondřejova a jeho okolí. Místo srazu a možnost parkování bude u turistické ubytovny pod Ondřejovem. Procházku povedou Mgr. et Mgr. Pavel Beneš & Mgr. Jiří Kříž, kteří účastníky seznámí s vývojem historie cisterciácké krajiny v oblasti bývalého Mladotického rybníka, řeky Střely, Mladotického potoka s Podhrázským mlýnem a železniční trati. Součástí prohlídky bude rovněž prohlídka podzemního vojenského bunkru pod Ondřejovem, která je možná od 12 do 13 hodin nebo na závěr celé trasy od cca 16.30 do 17.30 hodin. S sebou vlastní svítilnu, vhodnou turistickou obuv a případně helmu. Délka pěší trasy je cca 5 km. Rezervace prohlídky je nutná na tel. čísle 373 396 410 od úterý do neděle v čase 9-17 hodin.