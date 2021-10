Vinná stezka aka Trojkou za vínem

Morava opět míří do Plzně, tentokrát přímo do centra města. 15 vinařů z malebné Moravy přiveze to nejlepší ze svých sklepů, stezka vede historickým centrem města. Každý platící návštěvník má v ceně vstupenky neomezenou konzumaci degustačních vzorků ZDARMA.

V ceně vstupenky degustační sklenka, propiska, brožura se seznamem vinařství a až 120 vzorků k degustaci. Akce je určená pro osoby starší 18 let.

www.3zavinem.cz