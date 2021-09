Něco shnilého!

Co se stane, když chcete být alespoň tak úspěšný dramatik jako Váš mnohem populárnější kolega a největší hvězda středověkého šoubyznysu William Shakespeare? Co bude tím zaručeně největším trhákem příštích století? Poradí vám věštec! Jeho rada zní napsat hru, ve které se nejen mluví, ale i zpívá a tančí – zkrátka první muzikál v historii. Vraťte se s námi zpět do šestnáctého století a užijte si energií nabitý muzikál rozmarně mísící alžbětinský svět s tím současným!