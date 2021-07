Nebílovské divadelní léto 2021 - Práskni do bot

"Práskni do bot" Owen McCafferty

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: J. Hrušínský, V. Zavřel, M. Sitta, V. Liška

“Když chtějí obkladači něco šlohnout, kradou dlaždičky. Kdyby dělali v diamantovým dole, brali by něco jinýho.“

Situační komedie představuje čtyři obkladače, kteří mají vydlaždičkovat veřejné záchodky a jednu umývárnu a při tom se pokoušejí ukrást nezaevidovanou paletu dlaždic. Každý z jiného důvodu, každý má svou metodu. Jak to skončí? Peprně zábavný pohled do světa českých dlaždičů, kteří optikou svého povolání a v jazyce jim vlastním ukazují divákům, že zdánlivě jednoduchý plán – ukrást zmiňovanou paletu dlaždiček a o polední pauze ji výhodně prodat – se může pěkně zamotat…

„Je to zábavná i mrazivá hra. Má drsný jazyk, který je ovšem přirozenou mluvou současných řemeslníků, jen místo děje jsme přesunuli ze severoirského prostředí do české reality - na stavbu fotbalového stadionu,“ říká Jan Hrušínský. „Tahle komedie se svým způsobem vymyká našemu repertoáru - a přesto cítím, že do něj patří. U diváků se těší oblibě, což dokládá vyprodaný sál, neustávající smích a nakonec i častý potlesk vestoje,“ dodává.

Vstupenky je možné zakoupit na portále Plzeňská vstupenka nebo na pokladně zámku Nebílovy - zde přijímáme pouze hotovost.