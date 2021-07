Josef Sudek Jakub Špaňhel - Zažít zjevení

Výstavu dvou významných autorů, Josefa Sudka a Jakuba Špaňhela, z nichž každý se pohybuje v jiném čase a v jiném médiu, spojuje jedno silné téma – pražská katedrála sv. Víta, místo intenzivně spojené s dějinami celé naší země, místo, které spoluurčuje naši národní identitu.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha se začala stavět v polovině 14. století a slavnostně dokončena byla v roce 1929. V roce 1927 vstupuje do rozestavěné katedrály Josef Sudek a je uchvácen („zažil jsem zjevení“): paprsky slunečního svitu procházejí prostorem s rozvířeným prachem a vytvářejí fantastickou hru světla a stínů. Sudek během dvou let vytvořil dnes již legendární soubor fotografií z katedrály, které zahrnují jak pohledy do hlavní lodi, tak řadu detailů rozestavěného a dokončovaného prostoru.

I malíře Jakuba Špaňhela katedrála sv. Víta, obecněji kostelní interiéry, fascinují od doby, kdy se začal malířství věnovat. Jeho diplomová práce na Akademii výtvarných umění byla věnována právě katedrále. Průběžně se k tématu vrací, a to i k postavám a legendám, které jsou s nimi spjaté. Mimo jiné nemohl opomenout ani Sudkovy fotografie – několik pláten věnovaných katedrále sv. Víta je inspirováno právě Sudkovým viděním sluncem a prachem zalitého chrámu.

Připravovaná výstava představí jedno téma ve dvou médiích, ale se stejným intenzivním duchovním prožitkem. Sudkovy bohaté, téměř „barokní“ fotografie se výborně doplňují se Špaňhelovou expresivní malbou, která sakrální prostor téměř abstrahuje. Jakub Špaňhel vystaví obrazy jak z úplně první série věnované katedrále, tak i nově vznikající práce určené přímo pro plzeňskou výstavu. Podobně jako Sudek se zaměří i na některé detaily, například na mozaiku Posledního soudu na Zlaté bráně či charakteristický motiv fiál.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Pondělí zavřeno

Úterý–neděle 10.00–18.00

Otevřeno v době konání výstav, platí pro obě výstavní síně.