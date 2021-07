Filmové večery u Formanky - Co jsme komu zase udělali

Srpnové pátky budou patřit filmovým fanouškům. Promítat se bude pod širým nebem u Formanky vždy od 21:30 hodin. Vychutnejte si pivo Pilsner Urquell na zahrádce Formanky a užijte si filmové večery přímo v srdci Plzně.

S ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme zakoupit si vstupenky předem online na webu.

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.