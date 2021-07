Velkoformátové fotografie, projekce, prvky rozšířené reality a světelné efekty tvoří v Plzni kulisu pro strhující příběhy 20. století. Nová expozice Paměti národa vypráví poutavě dětem i dospělým příběhy čtyř pamětníků o významných momentech moderních dějin. V nové expozici návštěvníci prožijí 20. století očima vězně nacismu nebo dělníka plzeňské Škodovky. Mohou také sledovat napadení vysílače sovětskými vojáky v roce 1968 nebo poznat rodinu vynálezce, která po komunistickém puči přišla o všechno.

Tyto příběhy Post Bellum natáčí už 20 let a ukládá do sbírky Paměť národa. Výstava Osvobození bez svobody vypráví skutečné příběhy ze západních Čech, které provedou událostmi od osvobození americkou armádou po pád komunistického režimu. Kulisou pro svědectví z archivu Paměť národa je expozice využívající audiovizuální projekce, světelné efekty, prvky rozšířené reality a velkoformátové fotografie. Kapacita výstavy je omezená, proto vám doporučujeme si vstupenky koupit předem, a rezervovat si tak svých 60 minut. Expozice je otevřena vždy od středy do neděle a doporučujeme ji pro děti od 12 let.