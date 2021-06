WALLZ - Pilsen Street Art Festival No. 2

Chceš víc barev a umění do Plzně? Tak to se máš na co těšit, protože přinášíme 2. ročník WALLZ - Pilsen Street Art Festival! Od pondělí 14.6. do soboty 19.6. budeš mít možnost koukat pod ruku jedněm z nejlepších street art umělců v Čechách. Jo a samozřejmě ani letos nebudou chybět top zahraniční umělci! Celý festival zakončíme přímo v DEPO2015 v sobotu 19.6. 2021 závěrečnou afterparty za účasti umělců, komentovanou projekcí všech realizací a vernisáží skupinové výstavy. Chybět rozhodně nebudou ani zkušení DJs!

Mapu se všemi lokacemi a seznamem umělců najdeš na http://bit.ly/WALLZ2021.

Stejně tak jako loni, ani letos nebude chybět bohatý doprovodný program:

Pondělí 14.6. zahájení festivalu WALLZ.

Všichni umělci začínají makat na svých muralech!

Úterý 15.6. Dernisáž výstavy Ondřeje Vyhnánka ANIMA.

Zakončení výstavy proběhne za účasti umělce, který spolu s kurátorkou výstavy představí svou tvorbu.

Středa 16.6. 17 - 19 Graffiti Jam.

Potkejte se s umělci a vyzkoušejte si vytvořit nějaký ten art “piece“ na zdi VHS. Více informací

Sobota 19.6. Final WALLZ Party v DEPO2015.

16:00 Graffiti workshop pro děti

18:00 Vernisáž skupinové výstavy umělců WALLZ, DJs, promítání fotek a projekce videa celého týdne festivalu.