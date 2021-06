ProART: Večerní představení

Večerní program v rámci ProART festivalu představí multižánrová díla, ve kterých se snoubí vždy několik uměleckých stylů. Hudba, herectví, poezie a tanec. Umělci propojují jednotlivé styly, které vypráví skutečné příběhy a osudy legendárních osobností.

8.7. - LUDWIG B. ProART Company (CZ) a Phase Zero Productions (DE) Česko-německý současný taneční projekt věnovaný životu a hudbě Ludwiga van Beethovena 9.7. - MARUŠKA - předpremiéra - open air ProART Company Taneční divadlo s hudbou Gabriely Vermelho pro herečku a tanečnici podle dopisů Marie Kudeříkové, polozapomenuté národní hrdinky a odbojářky, jež by letos oslavila 100. narozeniny. 10.7. - HOLAN_vanutí Rostislav Novák st., Gabriela Vermelho, Martin Dvořák a umělecké dílo Jana Pražana zakomponované do děje celého představení. Poetické obrazy lidského života ve verších Vladimíra Holana. Multižánrový scénický projekt věnovaný významnému českému básníkovi 20. století. Poezie jako hudba, tanec jako poezie, hudba jako tanec. VSTUPNÉ K ZAKOUPENÍ NA MÍSTĚ