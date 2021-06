Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

Odsouzenec Eda se vrací domů plný nezapomenutelných zážitků z vězení. Doma na něj čeká manželka Nina, která svou dlouhou osamělost řešila nevěrou s ženatým hráčem na triangl. Do napínavé situace vstupuje staromódní majitelka činžáku Edita a pracovnice probační služby Ester. Ti všichni se snaží o návrat „trestanečka“ Edy do normálního života. Panoptikum též dobře doplňuje policista, zloděj-bytař Jarda Sklo nebo hrůzostrašný příslušník ruské mafie a přítelkyně na telefonu. To vše a mnohem více v komedii Antonína Procházky, která vám pomůže zodpovědět i další otázky: Co je a není normální? Jsou homosexuálové citlivější než heteráci? Je kysličník chutnější než kyselina sírová? režie: David Adámek