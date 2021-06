Audit ovčí stolice

Statkář „Beran“ Erik přichází z horského venkova, kde je zima, do parlamentu, aby se pokusil zvrátit schválení nesmyslného zákona o hygieně zvířat. Poslanci, kteří se bojí o své židle, se rozhodnou prozkoumat odlehlou divočinu u Erika doma. Ta je plná cool kydání hnoje, sportovního stříhání ovčí vlny, opuchlých prstů od dojení a romantiky. Přežijí poslanci? Co na to mniši z Trapistickém pivovaru? Kdo má charizma záchodové štětky a kdo IQ bublajícího bahna? To vše a mnoho dalšího v absurdní komedii.