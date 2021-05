Jeden svět Plzeň reaguje na epidemiologicky příznivou situaci a přesouvá se z online světa ven, v duchu letošního festivalového motta „Vypadáváš“ se rozhodl vypadnout z digitálního světa do toho živého. Na projekce tak můžete vyrazit od 24. května až do 4. června. Akce budou probíhat za přísného dodržování veškerých vládních a hygienických nařízení.

„To, v co jsme věřili, se stalo skutečností. Povede se nám uspořádat deset „živých“ projekcí a další doprovodné akce po celé Plzni. Z Jednoho světa se stal první festival, který se z online prostředí podívá opět i do toho fyzického,“ říká hlavní koordinátorka festivalu Adéla Lachoutová. Hlavní slogan letošního Jednoho světa „Vypadáváš“ reflektuje příležitosti a hrozby přesunu našich životů do online prostředí v časech pandemie. Díky offline projekcím naplní také slib, že nebude poskytovat filmy jen pro lidi na internetu, ale také divákům a divačkám, kteří z jakéhokoliv důvodu online nemohou anebo nechtějí být. Festival tím zůstává věrný svému hlavnímu cíli – spojovat lidi prostřednictvím dokumentárních filmů, a to bez ohledu na nepřízeň okolností a dramatické proměny formátu festivalu.

