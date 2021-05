Židovská Plzeň komentovaná prohlídka

Co na prohlídce zažijete?

Navštívíte pečlivě restaurovanou Starou synagogu s přilehlým památníkem obětí holokaustu, kde se seznámíte s osudy plzeňské židovské obce a některými židovskými zvyky a tradicemi. Podíváte se také do jednoho ze slavných Loosových interiérů, a to do pozůstatku bytu dětského lékaře Josefa Vogla, a poznáte, jak velký význam pro Plzeň její židovští obyvatelé měli a dodneška mají.

Vstupenky na prohlídky je možné zakoupit osobně v Turistickém informačním centru či online na Plzeňské vstupence. Součástí ceny je vstup do Staré synagogy i Loosova interiéru na Klatovské 12. Sraz účastníků je vždy před infocentrem vedle radnice na náměstí Republiky 41.

Termíny prohlídek v létě 2021

Červen: 6. 6., 25. 6.

Červenec: 16. 7., 25. 7., 29. 7.

Srpen: 22. 8.

Září 5. 9., 17. 9.