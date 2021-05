Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů

Co vás na prohlídce čeká?

Spolu s naším průvodcem budete obdivovat překrásná sgrafita od Mikuláše Alše, naučíte se identifkovat jednotlivá domovní znamení a dozvíte se řadu zajímavostí z historie plzeňských domů. Prohlédněte si spolu s námi budovy, kolem kterých běžně chodíte, ale nikdy jste si je pořádně neprohlédli. Uvidíte, že to bude stát za to. Sraz účastníků je vždy před infocentrem vedle radnice na náměstí Republiky 41.

Termíny prohlídek v létě 2021

Červen: 13. 6., 18. 6., 30. 6.

Červenec: 4. 7., 9. 7., 18. 7., 21. 7., 23. 7.

Srpen: 13. 8., 20. 8., 27. 8.