Výstava „DíkůVzdání aneb O kravách a lidech“, kterou si můžete prohlédnout v prostorách zámku Hradiště, vychází z autorského počinu milovníka přírody, nadšeného statkáře a vášnivého vypravěče Matouše Horáka z Malostatku Blatiny.

Nezaměnitelný pohled vás vtáhne do doby, kdy byla kráva nepostradatelnou součástí rodiny. Do doby, kdy jsme se k přírodě chovali s úctou a ohleduplněji. Do doby, kdy jsme se chovali ohleduplněji sami k sobě. Přijďte se nechat inspirovat!

Otevřeno

út - ne 10.00 - 17.00 hod.

Vstupné