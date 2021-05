Výstava BLIK BLIK Tajuplný les

Máte někdy pocit, že v lese toho je mnohem víc než jenom to, co je vidět na první pohled? Vydejte se s námi ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie. Otevře se před vámi les plný příběhů a vy se stanete jejich nejdůležitější součástí. Kde je hranice skutečného lesa a kde vaší vlastní fantazie? To je jenom na vás.



Podobně jako v příbězích Lewise Carrolla vstoupí návštěvníci do světa fantazie králičí norou, poté se například ocitnou na dně rybníka, objeví tajemství začarovaných tůněk či svítících programovatelných stromů, ovládnou kouzlo Ubrousku, prostři se, projdou magickou krajinou jako z Avatara nebo se ztratí v psychedelickém pralese. Děti navíc po příchodu dostanou magické hůlky, díky nimž budou moci oživovat různé části expozice a jednotlivé instalace. Samostatnou součástí výstavy se po dalším rozvolnění koronavirových opatření stane také rodinná úniková hra Zdrhni bábě! Výstava je určena jak dětem, tak si ji užijí i dospělí.



Návštěvníci se na výstavě setkají s širokým spektrem interaktivních prvků od relativně jednoduchých mechanických a magnetických ovládání až po laserové nebo infračervené trasování pohybu. Dále bude v expozici použit interaktivní videomapping, různé světelné a zvukové instalace, včetně UV osvětlení. Návštěvníci se setkají i se spojením jízdních kol a svítících mraků nebo s interaktivními rybářskými pruty a dalšími „magickými“ nástroji.



Nová expozice BLIK BLIK Tajuplný les se otevírá již 11. května! Prozkoumat tajemství a kouzla našeho Tajuplného lesa budou moci obyčejní smrtelníci každé úterý a čtvrtek od 14 do 18 a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.