Tajuplný les

Máte někdy pocit, že v lese toho je mnohem víc než jenom to, co je vidět na první pohled? Vydejte se s námi ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie. Otevře se před vámi les plný příběhů a vy se stanete jejich nejdůležitější součástí. Kde je hranice skutečného lesa a kde vaší vlastní fantazie? To je jenom na vás.

Prozkoumat tajemství a kouzla našeho Tajuplného lesa budou moci obyčejní smrtelníci následovně:

KVĚTEN:

úterý a čtvrtek 14 - 18

sobota a neděle 10 - 18

ČERVEN

pondělí - pátek 14 - 18

sobota - neděle 10 - 18

ČERVENEC / SRPEN

pondělí - pátek 10 -18