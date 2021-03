Volný čas trávený v Plzni nejen online

Turistické informační centrum města Plzně v tuto chvíli nemůže vítat turisty, ale rozhodně nezahálí. Ve chvíli, kdy jsou Plzeňané limitovaní hranicemi okresu, připravuje chytrou zábavu na doma i na procházky na čerstvém vzduchu nejen pro rodiny s dětmi. Můžou se zapojit do fotokvízu zaměřeného na plzeňská domovní znamení a drobnou výzdobu nebo si projít městskou stopovačku Kudypa dál? Pro fanoušky z Plzně i pro ty přespolní pak infocentrum nachystalo Plzeňky, tajenky s plzeňskou tematikou, které lze luštit (i) z pohodlí domova.

Pondělní fotokvíz Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů

Všichni ti, co se pohybují v centru města, mají možnost zasoutěžit si o vstupenky na zajímavou komentovanou prohlídku Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, kterou organizuje Turistické informační centrum na náměstí Republiky. V následujících 7 týdnech infocentrum na své FB stránce Visit Plzeň každé pondělí uveřejní fotografii domovního znamení, sgrafita nebo drobné domovní výzdoby, kterou lidé najdou v centru Plzně. Stačí místo vypátrat, vyfotit a fotku s adresou místa zaslat do následujícího pondělí do 12:00 na mail info@visitplzen.eu. Tím se soutěžící zařadí do slosování o dvě vstupenky na prohlídku Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů v letošní sezoně. Začít soutěžit lze kdykoliv během 7 následujících týdnů, ale platí, že čím dřív se začne, tím více zájemci poznají z Plzně. Podrobná pravidla soutěže najdete zde.

Středeční plzeňské tajenky Plzeňky

Ty, co v tuto dobu na procházky neužije, nebo se nedostanou do centra Plzně, mohou potrápit mozkové buňky u plzeňských tajenek, chytré zábavy „na doma“. Infocentrum luštitele postupně „prozkouší“ z významných osobností plzeňské historie, umění a sportu a dalších oblastí, o které si mohou zájemci sami napsat. Jak známo, plzeňské infocentrum ví o Plzni snad úplně všechno, a rádo se o tyto zajímavosti podělí, a tak budou vznikat další tajenky. První tajenka už je uveřejněna a najdete ji na webu Visit Plzeň.

Nejen víkendová městská stopovačka

Zajímavou procházku zejména pro rodiny s dětmi nabízí městská stopovačka Kudypa dál? Hravý kvíz obsahuje dvacet úkolů, které děti seznámí s mnoha významnými a zajímavými místy v historickém centru města. Stačí se při „stopování“ dobře rozhlížet kolem sebe. Splnění úkolů zakreslených na hrací kartě, kterou si lze vyzvednout u vchodu do infocentra, nebo si ji vytisknout doma, zabere zhruba 60 minut.

Tipy na venkovní aktivity

Na webu www.plzenprodeti.cz v tuto chvíli najdete hned několik tipů na venkovní aktivity - procházky, naučné stezky nebo cyklovýlety. Veškeré turistické informace pak na www.visitplzen.eu a na FB Visit Plzeň.