Stopovačka v DEPO2015

Přeneste se v čase o více než 150 let zpět a vydejte se po stopách historie industriálního areálu DEPO2015. Ale pozor, nebude to jen tak! Během této mise vás čeká mnoho záludných úkolů, které musíte vyluštit, abyste získali tajný kód ke stroji času, jenž vás vezme zpět do současnosti.

Tak hurá do toho, přijďte zažít venkovní dobrodružství do DEPO2015. Úspěšné cestovatele v čase nemine po správném vyluštění hádanek a nastartování stroje času audiovizuální odměna.

Celá industriální stezka se odehrává ve venkovních prostorách areálu DEPO2015 a je tedy přístupná denně a zdarma, a to i v době vládou nařízených opatření.