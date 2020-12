Zoo Plzeň od prosince znovu otevřena

Informace o otevření a provozu Zoo a BZ (některé informace budou ještě upřesněny), na základě Usnesení vlády č. 1262 ze dne 30. 11. 2020 o přijetí krizového opatření

• Zoo otevře 3.12. v omezeném režimu s následujícími parametry

• Otevírací doba a vstupné dle zimního tarifu (pokladny 9 00 – 16 30, areál do 17 00)

• Kapacita: 25% maximální kapacity, tj. 3000 osob

• Při dosažení této kapacity během dne by došlo uzavření zoo pro další příchozí návštěvníky

• Není nutná rezervace ani online nákup, je možné uplatnit permanentky, dárkové a předem zakoupené vstupenky, u již vydaných vstupenek je 2 měsíce prodloužena platnost

• Je přísná povinnost návštěvníků nosit roušky po celou dobu návštěvy zoo, včetně všech vnitřních prostor (ve venkovních prostorech při nemožnosti dodržení distance 2 metry, kromě definovaných výjimek)

• Je zákaz tvoření skupin větších než 10 osob, platí povinnost zachovávat rozestupy 2 metry; z tohoto důvodu se nekonají veřejná krmení

• Kapacita prodejny suvenýrů je maximálně 10 osob

• Kapacita expozice Akva Tera je maximálně 10 osob

• Z gastorprovozů otevřeny pouze Restaurace Kiboko a Lüftnerka; jsou v režimu podle současných pravidel pro provoz restaurací 50% kapacita (30 osob resp. 45 osob; po 4 u stolu), rovněž Zobání u zoborožce (40 osob)

• Všude, kde je to možné, upřednostňujeme bezkontaktní platby

• Z technických důvodů je uzavřen pavilon žiraf, nosorožců a Altán zlaté rybky

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří dorazí, že budou respektovat a dodržovat tato opatření vycházející z Usnesení vlády a umožňující provoz zoo a budou ohleduplní k lidem i zvířatům.