Kvantová fyzika a objektivní realita. TADY a TEĎ

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o realitě říká hrnek s kávou na stole? „V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, ze kterých vědomí a soustředěná pozornost vytváří naši realitu,“ vysvětluje přední český jaderný a kvantový fyzik působící v CERNu – profesor Jan Rak, se kterým přinášíme pro velký zájem ještě jednu přednášku. Moderní pohled západní civilizace na otázky existence, života a vědomí vychází z představy o existenci objektivní reality nezávislé na pozorovateli.

Vesmír vznikl z velkého třesku, život a vědomí pak náhodným uspořádáním hmotných částic v prostoru a čase. Tento obraz objektivní reality ale není tak úplně v souladu s pohledem kvantové fyziky, která otevírá zcela nový pohled na otázky vědomí, kausality a determinismu. Porozumět tomu, o čem kvantový fyzik mluví, chce pro „normálního smrtelníka“ přece jen trochu fantazie. Výpovědi kvantové fyziky o „realitě“ jsou však jednoznačné. Žádná univerzální realita neexistuje. Po přednášce bude připravená diskuse.



Prof. Jan Rak je profesor jaderné a kvantové fyziky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1989 –1992 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně u Moskvy. Ve švýcarském PSI Villigen vypracoval dizertační práci, kterou obhájil v roce 1991 a získal titul CSc. V témže roce dostal nabídku z Max Plank Institutu v německém Heidelbergu, kde začal pracovat pro CERN. V roce 2000 přišla nabídka z Brookhaven National Laboratory v New Yorku v USA, kde pracoval na novém urychlovači RHIC a experimentu PHENIX. O pět let později získal pozici na Univerzitě Jyvaskyla ve Finsku jako Project Leader cernského experimentu ALICE. Zde získal i profesuru. Je autorem a spoluautorem více než 400 článků, též je spoluautorem odborné knihy High-pT Physics in the Heavy Ion Era (Cambridge University Press).