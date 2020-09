Šimon Olivětín

DETEKTIV DUDEK

Zajíc, liška, muflon a jejich sousedé žijí pospolu v lese. Žije tam i detektiv dudek - další z řady charismatických českých tradičních zvířátek, která vždy tak plně zaplavovala srdce českých školáků. V tomto smyslu navazuje na své starší předchůdce představované zejména kocourem Mikešem a mravencem Ferdou.

Svět zvířátek je světem našich dětí, s hudbou, mátovou limonádou, klubovnou, kapelou, chytrým telefonem a natáčením veselého videa pro kamarády. Příběh, v němž i žába může být opicí a nakonec každý tím, čím si přeje. Příběh, který poodhalí některá tajemství. Co všechno ví starý sumec v lesním rybníčku? Chodí neštěstí jenom po horách a po lidech, nebo i po lesní zvěři? Co vypátrá dudek? Jakou hudbu má vysoká i nízká nejraději? A bude karneval? Přijďte se podívat do Divadla Alfa!

Tvůrčí spojení autora Šimona Olivětína a režiséra Tomáše Procházky si Divadlo Alfa vyzkoušelo v úspěšné inscenaci „Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)“ (premiéra 2016). Teď se vydáváme na další společné dobrodružství.

Inscenace je určena dětem MŠ a 1. stupně ZŠ