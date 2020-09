A je to tady! V DEP02015 opět přistane posádka MIG21, která, to pod taktovkou svého kapitána Jirky Macháčka v Plzni rozbalí se svou originální tanečně-pěvecko-striptérskou show. A jelikož na ní tahle parta z Prahy 5 představí své nové album Hity a rarity, vydané jako kompilaci toho nejlepšího ze své 20leté kariéry, bude se opravdu na co těšit!

Osvědčené hity, koncertní rarity, vtipné glosy, speciální Migovská scéna a jako bonus jedna zbrusu nová píseň. Tuhle explozi energie, hudby a tance si prostě nesmíte nechat ujít!